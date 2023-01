Ana Gabriela Guevara reconoce a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación

La directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, sostuvo su postura ante los audios filtrados donde anunció la suspensión de becas para los atletas acuáticos en caso de que no se reconozca a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación.

Después del escándalo por los audios filtrados de una reunión llevada a cabo el 18 de enero entre Ana Gabriela Guevara, Kiril Todorov y los atletas acuáticos mexicanos, Guevara dijo presente en el CNAR para realizar el abanderamiento a la Selección que representará a México en la Serie del Caribe.

Al final del evento, declaró ante los medios para aclarar la polémica y además, confirmar a Todorov como presidente legítimo de la FMN.



“Kiril no ha sido juzgado, está haciendo un proceso por delitos que nada tienen que ver con el deporte. A nosotros tratan de presionarnos y nosotros no es que defendemos a Kiril, pero yo no tengo facultades para quitarlo. Sus requisitos están en regla y todo está al día. Para nosotros él sigue siendo presidente porque ante nosotros no ha incumplido” declaró Ana.

Además, hizo énfasis en que el Comité de Estabilización creado por la Federación Internacional de Natación carece de validez legal y catalogó como un hecho de “intervencionismo” lo cual señaló como ilegal, por lo que si los atletas deciden participar de selectivos organizados por ellos, los resultados no tendrán reconocimiento por parte de la CONADE.



“No entiendo por qué en la FINA lo desconocen (a Todorov)” agregó, y concluyó en que la única forma de que los atletas puedan seguir gozando del apoyo económico es si se disuelve dicho Comité Estabilizador.