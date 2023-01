América se volvió la burla de un equipo argentino

El América esperaba que, por orden de la FIFA, el Atlético Independiente de Argentina, el llamado Rey de Copas, al fin le pagara todo lo que le debía. Pero no... se la volvieron a hacer.

El Rojo, el Rey de Copas, debía depositarle 5.7 millones de dólares a las Águilas por el fichaje del atacante Cecilio Domínguez, y si no lo hacía antes del 26 de diciembre de 2022, no podría fichar por lo menos en un año. Pues rápidos y sagaces, los argentinos contrataron a cuatro jugadores en modo relámpago, justo antes del 26 de diciembre y ya con sus refuerzos, volvieron a decirle a los de Coapa, “debo, no lo niego, pero.. ¿pagar?”.

Así que el América deberá seguir esperando a que la FIFA haga algo más que castigar por encimita las prácticas de estos equipos.