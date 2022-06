Uno de los conductores más famosos de la televisora Televisa es Raúl Araiza, quien también forma parte del elenco del programa Miembros Al Aire, donde confesó y exhibió a un portero del América asegurando que le debe dinero.

En una dinámica del programa al ‘Negro’, como se le conoce, le preguntaron que a quién de los que estaban en la mesa ‘es más fácil que les vean la cara’ en cuestión de dinero. Fue allí donde contestó que solamente una persona en la vida no le ha pagado y que hasta el momento continúa esperando de regreso su dinero, refiriéndose al futbolista.



“A mí solo una persona no me ha pagado, me quedó a deber”. De inmediato le preguntaron de quien se trataba, pero el también actor no quiso dar nombres, “El portero más famoso del América”, manifestó.

También declaró que a esa persona se la llego a encontrar en torneos de golf, “Aparte siendo amigos, yo lo quiero bien. El güey me pidió prestado y le presté. Luego me lo encontraba en torneos de golf jugando y yo le decía, ‘Cabrón, ¿qué haces aquí si no tienes varo?’. Nunca me lo pagó, ni a mí ni a otras personas”.