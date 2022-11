América busca comprar menos y formar más jugadores

Históricamente, el América se ha caracterizado por ser un equipo más comprador que vendedor de su materia surgida en fuerzas básicas. Así ha sido... O fue, por muchos años.

Raúl Herrera, director de fuerzas básicas en las Águilas, escuchó sobre la esencia compradora de la institución; sin embargo, eso cambió cuando dio sus primeros pasos en El Nido.

“Antes era así, pero no me tocó. Me dieron todo para hacerla más importante [la cantera]; ese proyecto se reforzó con Fernando Ortiz en el primer equipo y algunos debuts, para demostrarnos que también se mira hacia abajo”, dice, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Herrera llegó en 2020, en medio de un mar de críticas. El español llegaba para sustituir a una leyenda azulcrema: Alfredo Tena. El inicio no fue fácil.

“Tenemos el apoyo de Primera [División], de la directiva. La afición puede estar tranquila, porque nosotros no vamos a dejar de hacer los mismos kilómetros en buscar jugadores, en invertir las mismas horas”, enfatiza, sobre la relevancia de las fuerzas básicas dentro del club.

Pero no cualquiera entra a las inferiores. Herrera explica el perfil que se busca.

Carácter competitivo y ganador. “Cuando encuentras un jugador que quiere ganar, acepta lo que le propones y enseña, egoístamente, que le llena y da resultado y es el que aprende, el que quiere más, no le tienes que decir las cosas dos veces”, concluyó.