Alan Mozo es nuevo jugador de Chivas; así se despidió de Pumas

Alan Mozo ya fue oficializado como nuevo jugador de las Chivas del Guadalajara, pero antes, el lateral se despidió de los Pumas con una emotiva carta.

El zaguero, ex del Club Universidad, agradeció a todos los que conforman a la institución auriazul y también hizo un breve resumen de lo que fue su vida en Cantera desde los nueve años.

"Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador pero sobre todo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas", escribe Mozo en su carta.



El nuevo jugador del Guadalajara agradeció en demasía a la afición que “lo vio caer y levantarse en varias ocasiones”.

“Afición… no hay forma de describir con exactitud lo que es escuchar al estadio que yo visitaba desde pequeño corear mi nombre, es algo indescriptible, ustedes me vieron crecer, equivocarme y volver a superarme y hoy me toca despedirme de ustedes".



Mozo se dijo preparado para su nuevo reto en el futbol mexicano, con quien ya reportó este día.

"Se despide el niño que escribió esa carta 16 años después, sabiendo que este ciclo llegó a su fin y con la seguridad de que estoy preparado para afrontar los nuevos retos que esta profesión tiene para mí".