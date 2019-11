Aficionados piden que México regrese a la Copa Libertadores

El anuncio que se hizo sobre que el próximo año las estrellas de la Liga MX disputarán un juego de exhibición contra las estrellas de la Major League Soccer, no le vino nada bien a la afición mexicana.

Los seguidores del futbol en México no están interesados en crear lazos o unirse futbolísticamente hablando a la MLS, lo que quieren, desear y añoran es que regresar a la Copa Libertadores.

En redes sociales se creo el hashtag #MexicoQuiereLibertadores, lo que es un claro mensaje a la Liga de que la expansión hacia el norte no es bien vista por la gente, porque lo que más desea es regresar sur.



Si quieren que sea parejo, por que no de ida y vuelta? Todo de ahuevo lo hacen allá, la seleccion mexicana juega mas en estados unidos que la misma selección de estados Unidos. Sean parejos no todo para allá, pero pues que esperanzas. No hacen nada por volver a la LIBERTADORES!!!

— Julio Gonzalez (@Julio95mty) November 20, 2019