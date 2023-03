El boxeo femenil no baja la guardia. De la mano de grandes pugilistas mexicanas del momento, el Consejo Mundial de Boxeo, Christiane Manzur, presidenta del WBC Cares, conmemoró este martes el Día Internacional de la Mujer, con la promesa de buscar la igualdad para las protagonistas de grandes batallas en el ring.

“Me llevo la petición de impulsar un tabulador para que las mujeres sean reconocidas por lo que hacen en el ring”, dijo Manzur, luego de escuchar a la excampeona Esmeralda Moreno, quien recordó que se trata de un proyecto promovido desde hace muchos años.

“El WBC Cares trabaja por hacer el boxeo más fuerte, de apoyar a los grupos vulnerables, seguimos buscando esa equidad en el trabajo, en todo lo que respecta, las mujeres ahora no se quedan en la casa”.



Yuliahn Luna, Campeona Gallo del CMB, quien se alista para realizar una nueva defensa, recordó que “todas las mujeres tenemos nuestra propia historia y merecemos respeto. El 8 de marzo es una fecha importante, pero queremos que el respeto a la mujer sea todos los días”.

Mismo deseo de Yamileth Mercado, quien también está a punto de volver a exponer el cetro Supergallo. “Todas hacemos un sacrificio y somos guerreras en la vida. Yo me estoy preparando para uno de los compromisos más grandes de mi carrera”.



Reto que para Lourdes la ‘Pequeña Lulú’ Juárez tampoco se detiene, sobre todo, porque en unas semanas va por la revancha ante Asley González, quien le arrebató el fajín Supermosca hace unos meses. “Estoy lista, pero no obsesionada, no tengo nada que perder”.

Pero como mujer si reflexiona un poco más. “Yo tengo dos niños y siempre les digo que deben respetar a todas las personas, que como ellos traten a las personas, así serán tratados. Estoy orgullosa de ser mujer, porque los hombres son muy chillones, no aguantan tanto. Jamás pensé en ser boxeadora y ganar un cinturón, pero así demostré todo lo que soy capaz. Ser mujer es un reto de todos los días”.



Su rival en turno, Asley González, sigue vibrando por ser campeona, así que no piensa dejar el cinturón en la primera oportunidad.

“Desde que inicié en el boxeo, a los 22 años, el reto fue ser alguien en este deporte. Me decían que ya estaba grande y no iba a hacer mucho. Ignoré los comentarios y el boxeo me ayudó a salir de muchas cosas personales, cobijarme del boxeo fue lo mejor pude hacer en mi vida, y ahora soy la primera campeona mundial nayarita”.

Finalmente, la más experimentada, Mariana Juárez, quien trazó el camino para muchas chicas que ahora persiguen la gloria, no se conforma. “A una de las que debemos agradecer que el boxeo femenil existiera es a Laura Serrano, ella me inspiró a ser campeona del mundo y quiero volver a serlo. Tengo 11 cinturones, desde nacionales hasta mundiales, en 25 años que he estado en este deporte”.

