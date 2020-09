Una odisea eterna cada día

Cada día es, en sí mismo, una odisea llena de aventuras desde que amanece hasta que se regresa a casa tras la jornada de trabajo. Y aunque ya no nos enfrentamos a las sirenas ni empleamos cascos y escudos como los antiguos héroes, con un barbijo nos atrevemos a desafiar virus malévolos y peligros desconocidos que atentan contra nuestra integridad. Siempre sin temor pero con prudencia, hay que reaccionar ante esta forzada vida contemplativa. Nuevo brío y actitud deportiva para tomarnos la talla tras el estricto confinamiento. ¿Adónde navegar? La rosa de los vientos del fondo de este Overseas Calendario Perpetuo Ultraplano es hoy el mejor guía en Ciudad de México.

.

Visitamos Tomorrowland Tailors, que nació en 2012 gracias a Victor Mizrahi, Max Feldman y Maximiliano Villegas. El director creativo es Édgar Aguilera. Tomorrowland es una sastrería de corte tradicional y elegante que también ya cuenta con nuevos diseños más contemporáneos. Contrario al dicho conocido, sobre gustos sí se ha escrito mucho, y solo basta abrir las muestras de tela para entender que el azul marino es un estado de ánimo, no un simple color de preferencia. “¿Te ofrezco un whisky?”, me recibe con amabilidad Max Feldman y me enseña una gran variedad de telas confortables y ligeras. Para viajar, recomienda aquellas que incorporan una tecnología que reacciona contra las arrugas. El traje vuelve a su estado natural tras sentarte horas en un avión o un carro. Como trabajo sartorial y artesanal, Max diseña el corte bespoke. Después de probarnos camisa y saco, tan solo una vez el reloj se atoró en la manga. No recordaba que lo tenía puesto. Este Calendario Perpetuo Ultraplano apenas mide 8.10 mm de grosor.

Vacheron Constantin rediseñó su Overseas en 2015. Es la colección más deportiva de la histórica marca de Ginebra. Y el epítome de elegancia casual que encarna esa apertura al mundo que yace en el legado de François Constantin. Overseas nacía de la Referencia 222, presentada en 1977, para celebrar los 222 años de la maison. La colección fue reinterpretada con aquel mismo espíritu innovador y conservando su funcionalidad y confort. Pese a la finura y ligereza de la caja de 41.5 mm, esta pieza complicada soporta una hermeticidad de 50 metros y cuenta con propiedades antimagnéticas. A partir de hoy, deberíamos sumar la virtud de la resistencia a la elegancia.

Max nos guía en su showroom, diseñado por el arquitecto Julio Amezcua, hasta el vestidor. A modo de espiral, un muro envolvente con 2,050 bloques macizos de madera tzalam ensamblados a mano. Un espacio sinuoso que, en un pequeño giro, refleja la misma armonía de las subesferas simétricas que encuentras en la carátula del reloj con su fase lunar. Si hoy hemos visitado la tierra promisoria del caballero con este sastre, ¿qué prisa puedo tener si nuestro calendario perpetuo no necesita corrección hasta el año 2100?

Hombres simpáticos

Salimos de este edificio funcionalista creado por Vladimir Kaspé en 1948 —catalogado por el INBA—, donde luego fue integrado al complejo de Torre Virreyes, diseñada por Teodoro González de León. Y aquí nos encontramos el restaurante Carmela y Sal. Si son poco más de las tres, la comida es una obligación. Overseas marca de nuevo la hora precisa para cumplir con uno de los instintos más palmarios, eternos y edificantes. “Los hombres son más simpáticos con la barriga llena”, enuncia la carta para llevarte al clímax, los platos de mayor intensidad. Gaby Ruiz, que comenzó desde pequeña a cocinar en los comales de Comalcalco (Tabasco), es una chef que presenta una menú a modo de concierto musical. “Astucia la de ella de conquistar al hombre por el gusto”, apunta el motto de esta cocinera de historias y memorias.

La elección es un short rib con chirmol estilo Tabasco con guarnición de calabacitas y plátano macho. El plato no tiene nada de short y mucho de rib. Bocado tierno y jugoso. Una aromática copa de tinto navarro despierta los secretos toques ahumados de la carne y el sabor vivo de los toques frutales y vegetales del platillo. Está siendo un día nublado y gris, pero con experiencias para todos los sentidos. Prefiero mirar otros grises como la carátula plateada del guardatiempo de Vacheron Constantin y ejercitar el dogma de la hospitalidad de los caballeros de la Cruz de Malta, la insignia de la maison y a la que recuerda el bisel. Un plato caliente que colma el gusto se convierte en tu patria. Y un viaje siempre siempre será esencialmente una incursión para conquistar placeres que te lleven más allá de ti mismo hasta la transformación.

Sencillo, refinado, elegante y brillante. Cuando una pieza reloj sport-elegant llega hasta la complicación de un calendario perpetuo en traje ultrafino y oro rosa, quiere decir que ha superado con creces su estatus deportivo y conviene evaluarlo con más atención de la debida. Aquellos relojes en los que más he podido confiar son los que desafían a la eternidad. Porque te llevan de regreso a casa, una vez más, tras otra travesía plena que late en el corazón y te arropan como un nuevo traje para la próxima partida.

Vacheron Constantin Overseas Calendario Perpetuo Ultraplano

Calibre 1120 QP/1 automático. Marcha 40 horas.

Caja de oro rosa. 41.5 x 8.10 mm

Certificado Poinçon de Genève

Correa de piel Alligator Mississippiensis

Funciones: Horas, minutos, calendario perpetuo, indicación del día de la semana con aguja, indicación del mes con aguja, calendario con aguja, fases lunares, contador de 48 meses con indicador de año bisiesto