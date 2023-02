"Y se marchó…": camarógrafo deja a reportera en andén de metro de Madrid durante grabación

Una reportera española sufrió un divertido percance, luego de que el camarógrafo se quedó dentro de un vagón en el andén de la estación Plaza de Castilla en el metro de Madrid mientras se encontraba grabando.

Por medio de Twitter, la reportera Sandra Mir compartió el curioso momento donde se aprecia al camarógrafo dentro del vagón; sin embargo, segundos después se cierran las puertas.

"Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL", se lee en el tuit.

En la grabación la periodista anunciaba que dejaría de ser obligatorio el uso de cubrebocas en el metro de Madrid; no obstante, ante este suceso expresó: "¡Ay, mier...!".

Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL @almela73 @informativost5 pic.twitter.com/Ua935U3BnW — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

Usuarios de redes sociales reaccionan al hecho

Ante este suceso, usuarios de la red social reaccionaron al respecto:

"No hay nada más gratificante que miles de personas me digan que no paran de reírse con este video", "Las risas de todo el vagón cuando se cerraron las puertas fueron de merecer", "Espero que saliera en directo", "Pues menos mal que era inalámbrico", "Llevo un rato riéndome sin parar. Gracias por compartir este momento", son algunos comentarios de internautas.

España elimina cubrebocas obligatorio en transporte público

El Gobierno español eliminó el pasado 7 de febrero el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público.

La medida seguirá siendo obligatoria en los hospitales, centros de salud y en los establecimientos sociosanitarios como las ópticas, farmacias o clínicas dentales.

Cabe mencionar que ya no era obligatoria, en general y con algunas excepciones, al aire libre ni en espacios cerrados tanto públicos como privados, pero se mantenía para viajar en metro, autobús, tren y avión, y esto había generado la queja de usuarios y la Asociación de Líneas Aéreas, que pedían el fin de la prohibición.

Con información de EFE.

