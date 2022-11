Vivir Quintana y otros mexicanos que participan junto a Rihanna en el soundtrack de Black Panther 2

A días de que se estrene la esperada película de Marvel: Black Panther: Wakanda Forever se dio a conocer la banda sonora del filme, en el que participan cantantes mexicanos, entre ellos, Vivir Quintana, creadora de himno feminista "Canción sin miedo", con el tema "Árboles Bajo el Mar", la cual comparte junto a la Mare Advertencia, rapera, activista y feminista mexicana.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de la cinta cinematográfica compartió la lista del soundtrack que estará sonando en la película, el cual, estará disponible este viernes 4 de noviembre.

'Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By' soundtrack is available this Friday, November 4 - feat. the lead single "Lift Me Up" from @rihanna, plus performances by @snowthaproduct featuring E-40, and more. Pre-save now: https://t.co/SWVqO92POh pic.twitter.com/iSM66oxAsQ — Black Panther: Wakanda Forever (@theblackpanther) November 2, 2022

Asimismo, entre los cantantes mexicanos se encuentra el rapero Alemán con el tema "Pantera", compartiendo canción con el rapero nigeriano Rema.

Lee también: "Black Panther 2": Revelan nuevas fotos de Tenoch Huerta como Namor y luce espectacular

De igual manera, Santiago Ogarrio, compositor y productor mexicano conocido como Blue Rojo estará en la banda sonora con "Inframundo", al igual que Calle x Vida con "Mi pueblo", Foudeqush con "La brisa", Snow Tha Product con "La vida" y ADN Maya Colectivo con el tema musical "Laayli’ Kuxa’ano’one".

A continuación, te presentamos la lista completa de canciones que encabeza Rihanna y conforman Black Panther: Wakanda Forever:

"Lift me up" - Rihanna

"Love & Loyalty (Believe)" – DBN Gogo, Sino Misolo, Kamo Mphela, Young Stunna y Busiswa

"Alone" – Burna Boy

"No Woman No Cry" – Tems

"Árboles Bajo El Mar" – Vivir Quintana y Mare Advertencia

"Con La Brisa" – Foudeqush y Ludwig Goransson

"La Vida" – Snow Tha Product y E.40

‘"nterlude" – Stormzy

"Coming Back For You" – Fireboy DML

"They Want It, But No" – Tobe Nwigwe y Fat Nwigwe

"Laayli’ Kuxa’ano’one" – AND Maya Coletivo: Pat Boy, Yaalen K’uj, All Mayan Winik

"Limoncello" – Og Dayv y Future

"Anya Mmiri" – Ckay y Pinkpantheress

"Wake Up" – Bloody Civilian y Rema

"Pantera" – Alemán y Rema

"Jele" – DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna y Busiswa

"Inframundo" – Blue Rojo

"No Digas Mi Nombre" – Calle X Vida y Foudeqush

"Mi Pueblo" – Guadalupe de Jesús Chan Poot

Lee también: No sólo Tenoch Huerta, otra mexicana debutará en "Black Panther 2": conoce a Mabel Cadena

Himno feminista

Hace un par de años las mujeres empezaron a levantar la voz en contra de la violencia de género, pero quien unió a todas esas voces que estaban dispersas en varias partes del mundo fue la compositora Vivir Quintana, al convertir en el himno del movimiento su tema “Canción sin miedo”.

A cada minuto, de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, los desaparecen

No olvide sus nombres, por favor, señor presidente…

Esta canción, que también se convirtió en una pieza para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra cada 25 de noviembre, fue terminada poco antes de que se declarara la pandemia mundial, el 24 de febrero de 2020. La compositora se inspiró en el recuerdo de una compañera suya asesinada cuando estudiaba en la universidad.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv