Viruela del mono y hepatitis infantil, los nuevos retos del mundo después del Covid-19

Tras más de dos años de la crisis sanitaria, a causa de la pandemia por Covid-19 y de la lucha incesante que los países de todo el mundo han hecho por mitigar la enfermedad, estas últimas semanas han sido noticia dos nuevas emfermedades, que salen a destacar por el desconocimiento del público.

Se tratan de la hepatitis infantil aguda y la viruela del mono que han puesto en alerta a la sociedad.

¿Qué sabemos de la hepatitis infantil aguda?

En las últimas semanas se han detectado alrededor de 348 casos de hepatitis infantil de origen desconocido entre menores de entre 2 y los 6 años de edad, en varios países del mundo, según la OMS, pero ¿qué sabemos acerca de la epidemia que esta afectando a varios niños del mundo?

Lee también: Reportan primeros casos de hepatitis infantil en México: detectan 4 casos en NL

De acuerdo con BBC new médicos y especialistas manejan las siguientes hipotesis:

- La primera posibilidad: el virus de la hepatitis A, B, C y E se descarta porque ninguna muestra ha resultado positiva para estos virus.

- Alguna intoxicación por alimentos, bebidas o juguetes. Las toxinas o venenos pueden afectar al hígado de forma muy grave. De momento no parece probable porque no se ha encontrado ningún nexo en común entre todos los casos, pero no se descarta la posibilidad de un tóxico todavía desconocido.

- Tampoco parece que sea de origen bacteriano, no cursa con fiebre.

Lee también: ¿Qué sabemos acerca de la hepatitis infantil aguda que está afectando a niños del mundo?

- Ningún niño había sido vacunado contra la Covid-19 por lo que también se descarta que sea un posible efecto secundario de la vacuna.

- Algunos, no todos, han dado positivo para SARS-CoV-2. Una hipótesis sería que la infección por el coronavirus dejara a los niños más vulnerables a otras infecciones. Tampoco se puede descartar una posible complicación o secuela de la Covid-19.

- Sin embargo, la hipótesis que parece de momento más probable para algunos investigadores es la de una infección por adenovirus. La mitad de los casos han dado positivo para estos virus, que normalmente causan diarrea, vómitos y síntomas parecidos al catarro.

Primeros casos de hepatitis infantil en México

El pasado jueves, 12 de mayo, la Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León informó que se han reportado en hospitales públicos y privados de la entidad, cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda, mismos que están todos estables, y se mantienen bajo monitoreo para evaluar su evolución.

Lee también: Inicia el primer día de vacunación contra covid-19 para menores de 12 a 14 años en CDMX

Síntomas de la hepatitis infantil

Los síntomas de esta enfermedad son comunes y más en esta temporada de calor, cuando se incrementan los problemas gastrointestinales y es frecuente que los niños tengan vómito o diarrea.

Pero en particular, los niños con hepatitis desarrollan en forma asociada a diarrea y vómito, dolor abdominal y una coloración amarillenta tanto en la piel como en las mucosas, y entonces “en conjuntiva de los ojos se les ve un poco amarilla, igual que la piel, y a eso le llamamos ictericia”, que es una de las características principales de la hepatitis.

¿Qué es la viruela del mono y cuáles son los síntomas?

También conocida como "monkeypox", se trata de una enfermedad muy poco frecuente, que generalmente se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la varicela y se transmite a través del contacto con animales o en contacto próximo con personas infectadas o materiales contaminados.

Las personas en estudio evolucionan positivamente y se encuentran aisladas en sus domicilios, aunque se debe mantener una vigilancia estrecha, ya que pueden llegar a requerir ingreso hospitalario.

Lee también: ¿Qué es la viruela del mono? la enfermedad zoonótica que está propagándose por el mundo

Los responsables de Salud Pública están a la espera del resultado de las pruebas de laboratorio y evaluando el papel de la vacuna de la viruela para el control de la transmisión, así como el uso de antivirales de ser necesarios.

Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones cutáneas, especialmente en la cara, y expandirse a otras partes del cuerpo. La erupción cambia y pasa por diferentes etapas antes de finalmente formar una costra, que luego se cae.

La enfermedad suele durar entre dos y cuatro semanas.

El periodo de incubación es de siete a 14 días, aunque en algunos casos se extiende a 21.

Lee también: Sube a 348 cifra de casos en el mundo de la misteriosa hepatitis infantil aguda, según cifras de la OMS

¿Primeros casos de viruela del mono en América?

Estados Unidos confirmó el pasado miércoles, 18 de mayo, su primer contagio humano de la viruela del mono, mientras que Canadá investiga 13 casos sospechosos.

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts anunció en una declaración la confirmación de contagio de viruela del mono (o viruela símica) en un hombre que recientemente viajó a Canadá.

Hasta el momento, en México no ha llegado a informarse de algún contagio de la enfermedad.



Con información de AFP y EFE

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv