Virgen de Guadalupe: ¿es "puente" o feriado el 12 de diciembre?

El próximo 12 de diciembre se celebrará un aniversario más de que la Virgen de Guadalupe se le apareció a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531. Desde ese momento, la iglesia católica festeja a la patrona de México, la figura con más fieles en el país.

Por ello, miles de personas viajan a la Basílica de Guadalupe, en La Villa.

¿Hay clases el 12 de diciembre?

De acuerdo al calendario de la SEP el 12 de diciembre sí hay clases. Además, no se otorga como puente ya que no se considera en la Ley Federal de Trabajo como día feriado para los trabajadores.

¿Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?

De acuerdo con los relatos tradicionales, el 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció ante Juan Diego por cuarta ocasión, en lo que hoy se conoce como Cuautitlán, en el Estado de México.

La historia señala que el indígena buscaba a alguien que pudiera ayudar a su tío, quien se encontraba enfermo. Fue en ese momento cuando se encontró a la Virgen, quien le indicó que su tío ya se había curado.

Posteriormente, la Virgen le habría pedido a Juan Diego que subiera a lo más alto del cerro del Tepeyac en busca de unas rosas, las cuales tenía que reunir para llevarlas ante el obispo como una prueba de sus milagrosas apariciones, a través de las cuales solicitaba que se construyera un templo en su honor.

La historia, aprobada por el Vaticano, relata que Juan Diego siguió las instrucciones de la Virgen y llevó las flores a Fray Juan de Zumárraga, quien lo recibió y vio con sus propios ojos el momento en que las dejó caer de su manto, en el cual se reveló la imagen de la “Virgen del Tepeyac”.

Los registros históricos señalan que el primer festejo a la Virgen se llevó a cabo hasta 1667, es decir, 136 años después de su última aparición. Fue en ese año que se instituyó en México el 12 de diciembre como el día en honor de la Guadalupana, a través de una bula papal (documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos) de Clemente IX. Para 1824, se le declaró como Fiesta Nacional.

