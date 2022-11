VIDEO: Taxista de la TAPO se aprovecha de extranjeros, les cobra 2 mil 400 pesos por viaje de 5 minutos 

En redes sociales circula un video en el que se denuncia a un taxista de la terminal de autobuses TAPO, en San Lázaro que se aprovecha de extranjeros, ya que les exigía el pago de 2 mil 400 pesos por un viaje de 5 minutos para tres personas.



Una usuaria en redes sociales denunció que tomaron un taxi en la terminal TAPO de San Lázaro en la Ciudad de México y que el conductor les exigía 800 pesos por persona y que en total, como eran tres pasajeros, tenían que pagar 2 mil 400 pesos.



En el video se escucha al taxista exigir el pago o que, si no pagaban, se iba a regresar a la terminal TAPO.



“Si no me pagan me regreso a la terminal”.



Uno de los pasajeros dice “Yo no le entiendo… el caballero nos dijo que 150 pesos”.





Incluso, el taxista pone en altavoz a su supuesto radiooperador: "Adelante caballero, llegue a un arreglo con ellos o sino se les va a cobrar ida y vuelta”.



Al parecer el destino de los extranjeros era la terminal Norte y es donde justo termina el video. “Aquí estamos en la del Norte, me regreso”, es lo último que se escucha decir al taxista.



Las víctimas serían migrantes centroamericanos en su paso por la Ciudad de México para seguir su viaje hacia los Estados Unidos.





@erleen_95 La manera en que te roban en México los taxis del terminal del Tapo 2400 pesos una carrera hasta el terminal el norte ..... ♬ sonido original - erleen_95

