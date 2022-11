Ante la gentrificación, que se ha vuelto tendencia en los últimos días, en redes sociales se viralizó el sonido de "Fierro Viejo", famoso por entonarse en cada rincón de la Ciudad de México, esto, debido a que es intepretada en inglés.

Por medio de TikTok, el usuario @lospaysdeluigi compartió el divertido y peculiar video, en el que se escucha cuando una persona replica el tono en inglés.

"We are buying mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves... Or some old iron that you’re selling", se escucha en el audio.

Hasta el momento, el video cuenta con casi 230 mil reproducciones, más de 20 mil "likes" y con alrededor de 500 comentarios de usuarios:

"¿Qué canción de Bob Dylan es esa?", "Con acento árabe", "Ahora entiendo todo", "No me sorprendería escucharlo, jajaja", "Se oye más nice", "Buen rap", "En el edomex también ya empiezan a llegar", se lee en los comentarios por parte de internautas.

Tema original

El sonido original es interpretado por la joven María del Mar Terrón, quien suena por los alrededores de la ciudad:

"Se coooompran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendaaaaaaaan".

