VIDEO: Sonido de “Fierro Viejo” en francés se viraliza en redes sociales

En redes sociales se viralizó un video donde un joven entona el famoso sonido de la Ciudad de México "Fierro Viejo" en idioma francés.

Por medio de Instagram, la cuenta: unpeu_defrancais compartió el épico momento donde replica el sonido en francés.

"On achète, des matelas, des tambours, des frigos, des gazinières, des machines à laver, des micro-ondes, ou quelque chose de fer vieux que vous vendiez", se escucha decir al joven.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 10 mil "likes", con diferentes reacciones por parte de usuarios:

"Oh là là, qué elegancia la de Francia", "Jajajaja, no sabía que necesitaba esto", "Esa no es una canción, es un anuncio", "Eso que escuchas no es una canción, es un vendedor pregonando", son algunos comentarios de internautas.

Tema original

El sonido original es interpretado por la joven María del Mar Terrón, quien suena por los alrededores de la ciudad:

"Se coooompran, colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendaaaaaaaan".

