VIDEO: Señalan a Chumel Torres de clasismo por decir que los mexicanos son "huevones”

El nombre de Chumel Torres, figura destacada como presentador, comediante y youtuber mexicano, vuelve a ganar relevancia en las redes sociales.

Torres ha sido reconocido por sus repetidas críticas a las decisiones del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y esta vez no fue la excepción. Durante una entrevista, aprovechó la oportunidad para cuestionar los programas de apoyo social del gobierno.

En el podcast Roast, junto a Mario de la Rosa y Tyler Iriarte, el comunicador abordó varios aspectos de su vida, incluyendo un tweet que se volvió viral y que marcó un antes y un después al referirse por primera vez a AMLO, siendo compartido incluso por López Doriga.

“Yo en ese momento trabajaba en la maquila en Chihuahua, nadie me conocía como tal. (..) Empezó a haber tema electoral y te lo juro que yo no sabía cómo la gente podía ser fan de Andrés Manuel (...) Yo decía cada vez que hablas de Andrés Manuel algo se prendía. Yo soy de Chihuahua y no tenía idea del fanatismo que podía tener este señor. De repente pongo ese tuit y me habla un cuate y me dice vas a salir en el noticiero de Joaquín López Doriga”, expresó.

Señalan a Chumel Torres de clasismo por decir que los mexicanos son "huevones”

Sin embargo, entre todas sus palabras que dijo, lo que suscitó la ira de varios usuarios fue su comentario respecto al comportamiento de los mexicanos que reciben apoyos sociales del gobierno de López Obrador, a quienes tildó de "huevones", estableciendo una comparación con su propio trabajo.

"El tema aquí no es que la gente crea en López Obrador, neta te lo digo que la gente ya se ha ido desencantando, pero cuando te depositan 8 mil pesos al mes ahí es muy distinto, el licenciado sabe perfecto que al mexicano le interesa depositame sin trabajar ¿Por qué? porque te vale verg* w*y, y así va a votar la gente (...) Te voy a decir por qué. yo tengo lo que tengo no más por qué jalo mucho, literal, o sea yo voy a las escuelas de comunicación y les digo yo sé más que tú profe ¿por qué, porque estudió más que tu profe. O sea el tema es que mira lo dije mal, no es que seamos huevones, somos comodinos y cuándo se logra tantito confort, piden que les traigan la cahuama, nos acomodamos”, mencionó.

Estos comentarios provocaron una oleada de críticas negativas hacia el creador del Pulso de la República, quienes cuestionaron las afirmaciones hechas en el podcast y consideraron de mal gusto su actitud de autoproclamarse superior a expertos y profesores en el campo de la comunicación. Incluso hubo quienes lo tacharon de clasista.

"Yo no lo soy, y por eso no me ofendo. Creo que los que se ofenden es porque les queda el saco", "Más bien porque el mexicano promedio está acostumbrado a levantarse a las 4 am para viajar 2 horas de camino al trabajo o escuela, y llegar a las 11 pm para que un mirrey le diga huevón", "Los que se enojan es porque les cayó el saco", "no mintió, los mexicanos somos ch*ngones cuando dejamos de ser conformistas", fueron alguno de los comentarios.

"Chumel Torres":

Por este video, en donde opina que los mexicanos somos huevones.

¿Qué es clasismo?



Según varios sociólogos, el término "clasismo" se refiere a la práctica de discriminar los derechos de una persona en función de su clase social o su pertenencia a un grupo social específico.

La mentalidad clasista respecto a otras personas es jerárquica, es decir, implica un ordenamiento en niveles superiores e inferiores.

Esta mentalidad se fundamenta en la división de personas en grupos, denominados clases o sectores, que siguen esta jerarquía establecida.

