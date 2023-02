VIDEO: Rihanna celebra éxito tras medio tiempo del Super Bowl... ¿con champagne?

El fin de semana pasado, la cantante barbadense, Rihanna, dejó impactados a muchos de los espectadores que presenciaron su performance para el medio tiempo del Super Bowl 2023, en el que fueron campeones los Kansas City Chiefs.

No sólo fue por el gran show patrocinado por Apple Music, sino que la también empresaria anunció su segundo embarazo.

El primer hijo que es fruto de su romance con el rapero estadounidense A$AP Rocky, nació en mayo de 2022, pero hasta la fecha no han dado a conocer su nombre.

Otra sorpresa que dio fue una mención a su marca “Fenty Beauty”, cuando se “retocó” el maquillaje en pleno espectáculo.



Foto: Caroline Brehman/EFE

¿Cómo festejó Rihanna?

Por medio de un video publicado en la cuenta de TikTok @nflonfox se aprecia que la cantante abraza a una persona que parece ser parte del equipo de Staff, posteriormente alguien la rocía con una botella de champagne.

Entre gritos y aplausos ella levanta las manos en señal de victoria. El video describe que la cantante se encontraba muy feliz después de dar su show.

Algunos comentarios fueron: “Obviamente estaba feliz, ganó el partido”, “a celebrar hermosa como siempre”, “Fue hermoso verla cantar de nuevo”, por mencionar algunos.





Rihanna aumenta sus reproducciones en un 640 % en Spotify tras Super Bowl

La actuación de Rihanna en el Super Bowl LVII generó un aumento de 640 por ciento en las reproducciones de su música en la plataforma de Spotify de Estados Unidos.

Después de cantar en tarimas voladoras, publicitar su marca de cosméticos en el escenario y convertirse en la primera mujer embarazada en protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, la cantante de Barbados sigue disfrutando del éxito de haber sido parte de uno de los eventos deportivos más esperados del año.



Desde septiembre, cuando se hizo público que Rihanna sería la encargada de encabezar el medio tiempo del partido de fútbol americano, algunos de sus temas más populares superaron las 1.000 millones de reproducciones, según información de la plataforma recogida por medios locales.

Entre ellas el tema con el que hizo su debut internacional en 2007 "Umbrella", seguido de "We Found Love" y por último "Love on the Brain", aunque esta última no fue parte del repertorio que presentó la cantante durante su show.

Según la plataforma, del 5 al 12 de febrero, las reproducciones de canciones como "Bitch Better Have My Money" aumentaron más de 2.600 %, "Diamonds" tuvo un incremento de más de 1.400 %, "Rude Boy" más del 1.170 % y "We Found Love" más de un 1.160 %.

Dichos temas fueron parte del espectáculo blanco y rojo que la cantante protagonizó la noche del domingo en la que se enfrentaron los Kansas City Chiefs -los ganadores- contra los Philadelphia Eagles.

Su actuación además se hizo tendencia en redes sociales y fue su regreso a los escenarios luego de siete años de no haber tenido actividad escénica.



La cantante se convirtió en madre en mayo de este año y ahora espera su segundo hijo con el rapero ASAP Rocky, quien estuvo presente durante todo su espectáculo apoyándola.



Foto: Godofredo A. Vasquez/AP

Con información de EFE



