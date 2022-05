Un joven que se ofreció a ayudar a una chica que no podía caminar, fue señalado de acoso y sometido de manera violenta por elementos de la Policía Bancaria (PBI) en la estación Indios Verdes del Metro de la Ciudad de México.



Por ayudar a una joven qué no podía caminar en la estación indios verdes del @MetroCDMX es acusado de ácoso y agredido por @SSC_CDMX y Vigilantes del @MetroCDMX #NosEstanCriminalizando pic.twitter.com/d5V3CFpc6O — Noticias Metro CDMX (@NoticiasMetroC) May 16, 2022

“No es justo que un policía se exprese así de una mujer"

El joven aclaró en videos de TiTok que todo comenzó el viernes 13 de mayo en la estación 18 de Marzo de la Línea 3, donde se ofreció a ayudar una joven no podía caminar, por lo que se trasladaron a la estación Indios Verdes.

En la estación pidió apoyo a unos oficiales que le mencionaron que debía ser una mujer policía la que debía intervenir.

Uno de los uniformados fue a buscar a una compañera y el policía que se quedó le dijo que debió “aprovechar” la condición de la muchacha para “abusar de ella”.

Ante el comentario, dijo, su reacción fue acusarlo con el otro policía, pero que en vez de actuar, apoyó la sugerencia e incluso que tenía “suerte de encontrar a una persona en ese estado”.





@v.l.sc.emm parte 1 ….. Lo que realmente pasó cuando me acusaron de acoso ♬ Música de Fondo - Musica para Concentrarse

“No es justo que un policía se exprese así de una mujer cuando realmente se encuentra en una situación difícil”.

El joven intentó grabar con su celular, pero los policías lo agredieron y cuando llegaron las mujeres policías, en vez de apoyar a la chica “se fueron contra mí”.

Menciona que las uniformadas también lo golpearon y retaron para que él les pegara “yo no pude defenderme porque los oficiales me tenían agarrado”.



Chica también desmiente versión de acoso

La joven igualmente subió un video en la plataforma de TiTok en el que desmiente también la versión del acoso.

“El chavo no me acosó en ningún momento… realmente los que dieron mal la información fueron los policías, al igual que agredieron a la persona que me ayudó”.

En un último clip, la chica agradeció el apoyo del joven.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni las autoridades del Metro capitalino se han pronunciado al respecto por el incidente.



