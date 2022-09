VIDEO. Pasajero pierde los estribos y da puñetazo en la nuca a sobrecargo en pleno vuelo

Un pasajero de una aerolínea perdió los estribos y golpeó a un sobrecargo cuando este se encontraba de espaldas, por lo que recibió un puñetazo cerca de la nuca.

El video de la agresión fue compartido en redes sociales, donde deja ver que el empleado de la aerolínea se encuentra hablando con alguien, segundos después se da la vuelta, camina por el pasillo del avión y un hombre se le acerca para darle un golpe con el puño en el cuello.

Los hechos ocurrieron en el vuelo 377 de la aerolínea American Airlines, que despegó de San José del Cabo a Los Ángeles.

De acuerdo con el medio informativo CBS Los Angeles, la denuncia interpuesta contra el agresor señala que este se levantó de su asiento 20 minutos después del despegue y tomó del hombro al auxiliar de vuelo, para pedir café. Momentos después el sujeto volvió a tomar de los hombros al sobrecargo, por lo que el empleado dio un paso atrás y adoptó una postura defensiva.

El agresor caminó hacia la parte delantera del avión; supuestamente, el agresor comenzó a merodear por la cabina de primera clase, se sentó en un asiento desocupado, por lo que otro sobrecargo le pidió que regresara a su lugar, pero éste se negó a obedecer.

"Se puso de pie y levantó ambos puños, giró y falló", señala la denuncia interpuesta contra el agresor.

En ese momento, el sobrecargo se dio la vuelta para informar al piloto sobre el comportamiento del pasajero, por lo que el agresor corrió detrás del empleado y lo golpeó.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. Good samaritans helped restrain the passenger until the flight landed at LAX, according to witnesses. An investigation is underway. : Donald Hoover pic.twitter.com/N6JjKiOAOB

— Malik Earnest (@MalikEarnest) September 22, 2022