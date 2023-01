VIDEO: Mujer se distrae y confunde patrulla con un taxi que había pedido; se viraliza en TikTok

Hoy en día el teléfono móvil se ha vuelto uno de los elementos tecnológicos más importantes para las personas y por esta razón es normal que los utilicen todos los días, a todas horas. La dependencia al móvil ha ocasionado que cada vez las personas pasen más tiempo mirando las pantallas de sus celulares y se pierdan de lo que está ocurriendo a su alrededor.

Esta adicción a la tecnología puede ser una distracción la cual puede resultar en graves consecuencias o en otras bastante cómicas como la que se ha viralizado en la plataforma de TikTok.

En esta ocasión, se ha vuelto tendencia el video de una joven que por estar mirando su celular confundió una patrulla de Policía con un taxi que presuntamente había solicitado desde una aplicación. Este gracioso momento fue grabado y publicado por la cuenta @marcomoyano260.

Lee también Del bullying y las drogas a ser el rey de los sonideros, la historia de Medio Metro

En el corto clip de 25 segundos, se puede ver a una joven caminando por la calle mientras mira su celular, al parecer, se dirigía al taxi que había solicitado por una aplicación. Sin embargo, al no prestar atención, de lo que estaba haciendo, se subió al carro incorrecto.

La mujer no se dio cuenta de que en realidad se estaba subiendo a una patrulla de la Policía que estaba estacionada cerca al punto de encuentro con su taxi. Una vez dentro del vehículo, el policía que estaba a bordo se asombró por lo que estaba sucediendo.

Así que decidió bajarse del automóvil para abrir la puerta trasera y pedirle a la joven que por favor se bajará de la patrulla. Al darse cuenta de su error la mujer se bajó de inmediato y no evitó reírse de esta situación.

Lee también Pareja gay denuncia discriminación de Guardia Nacional en Metro San Cosme: "Me sentí vulnerable y con miedo"

Hasta el momento, esta grabación acumula más de 21 millones de reproducciones, más de un millón de me gusta y cientos de comentarios de los internautas, los cuales afirman que una situación así les puede pasar a ellos. Por otro lado, algunas personas afirmaron que el video no se veía real y que parecía un montaje.

“No me río porque perfectamente podría ser yo y sin usar celular”, “Casi me lo creo....excelente actuación.....jajajajajajaja”, “No me burlo porque me va pasando dos veces (solo que no eran policías) jajaja”, “Claramente miro a la cámara, es actuado”, “Jajajaja el policía señorita se baja o me la llevó detenida”, se lee en los comentarios.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr