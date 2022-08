VIDEO. Mujer llena el cofre de su BMW con pedrería de lujo y se vuelve viral en TikTok

Cada persona tiene diferentes gustos e imaginación, pues una tiktoker llenó de pedrería el cofre de su auto, un BMW convertible color blanco, lo cual, originó que se volviera viral en redes sociales.

Por medio de TikTok, la usuaria @Monicarangearquezz difundió el curioso video, en donde se le aprecia colocando piedra por piedra en su lujoso auto.

"Vamos a comenzar el BMW convertible lleno de pedrería, será el más famoso de México", escribió la tiktoker.

Aunado a ello, en su perfil compartió todo el proceso en más de 30 videos, en el que muestra todo el proceso del "tuneo" de su vehículo.

Finalmente, tras más de 170 horas de "trabajo artesanal" la mujer pudo mostrar el resultado final. "Cofre por fin terminado 170 horas de trabajo artesanal... Pedrería calidad premium pegadas una a una".

Hasta el momento, el video con el coche terminado cuenta con más de 2 millones de reproducciones, con casi 170 mil "likes" y alrededor de mil 500 comentarios:

"Que fantasía, imagínate llegar con un BMW lleno de pedrería, un sueño para muchas una realidad para ella", "Me encanta como te quedó", "Me tocó estar en un alto a lado de ella!!!! ¡¡Y me volví loca!!", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

