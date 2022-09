En TikTok hay un video viral que ha dejado a todos sorprendidos por el accionar de una joven, quien protagonizó un hecho que muchos usuarios apoyaron, pero que ha generado debate en las redes sociales. Alexandra Starr fue contratada para presentarse en la boda de su expareja y no dudó en vengarse ante la atónita mirada de la novia y los invitados.

Todo empezó cuando la joven anunció mediante sus redes sociales que el hombre con el que tuvo una relación en el pasado, y que la engañó con otra mujer, contrató a una banda para su matrimonio sin saber que Alexandra era la cantante.





