SpaceX, la compañía de Elon Musk, fundada en junio de 2002, lanzó a cuatro astronautas rumbo a la Estación Espacial Internacional para la NASA.

El jueves 2 de marzo a las 12:34, Falcon 9 lanzó la sexta misión operativa de vuelos espaciales tripulados de Dragon (Crew-6) a la Estación Espacial Internacional.

Falcon, el cohete de la compañía, despegó del Centro Espacial Kennedy, en donde viaja el astronauta Sultan al-Neyadi.

SpaceX informó que Dragon se acoplará de forma autónoma a la estación espacial el viernes 3 de marzo aproximadamente a la 1:17 am.

Foto: SpaceX

“Durante su tiempo en el laboratorio en órbita, la tripulación llevará a cabo más de 200 experimentos científicos y demostraciones tecnológicas en áreas como ciencias biológicas y físicas, materiales avanzados, desarrollo tecnológico, aplicaciones de producción en el espacio e incluso investigaciones dirigidas por estudiantes”.

La empresa del multimillonario Elon Musk se dedica a desarrollar y producir lanzaderas espaciales.

En Twitter, SpaceX informó puntualmente las actualizaciones del despegue.

