VIDEO. "La Roca" y Kevin Hart se suman al gracioso "Tortilla Challange", reto viral de TikTok

El actor de Hollywood, Dwayne Johnson "La Roca" y el comediante Kevin Hart pasaron momentos de risa y diversión, tras realizar el #TortillaChallenge, el curioso reto en donde se pegan con una tortilla para burrito en el rostro, mientras sostienes una cantidad de agua en la boca.

A través de Twitter, el exluchador de la WWE compartió el divertido desafío, como parte de una dinámica de la nueva película "DC Liga de Supermascotas", cinta en donde ambos prestan sus voces.

"Se puede decir que @KevinHart4Real ha estado esperando el día en que finalmente pueda sacarme la mier... sin consecuencias. Esto fue divertido", expresó Johnson.

Lee también: "¿Por dónde va a bajar la gente?": Albañiles colocan escalera sin salida y se vuelve viral en TikTok

You can tell @KevinHart4Real has been waiting for the day he can finally slap the sh*t out of me with no consequences

This was fun.

Our @DCSuperPets is IN THEATERS July 29th! #DCSuperPets #TortillaChallenge pic.twitter.com/WP1uObsG2d

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 20, 2022