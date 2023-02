VIDEO: Ibai Llanos explota contra Piqué; "te has hecho el modernito con 40 años"

La relación entre Gerard Piqué e Ibai Llanos parece irse fracturando cada día más desde que este último se hizo viral en redes sociales al momento de cantar una canción de Shakira.

El exfutbolista y el streamer tienen proyectos juntos, pero en los videos lucen cada vez más distantes e incluso sus bromas parecen ser más inconformidades de uno para con el otro.

Esta vez, en uno de los programas seguidos a los partidos de la Kings league, Piqué bromeó con la chamarra que portaba Ibai: "Parece que has matado a dos ovejas con esa chaqueta", señaló.

El streamer de inmediato respondió de forma tajante: "Esto no es de ninguna oveja, Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado.

Te has dejado 7 mil euros para hacerte el modernito con 40 años. Yo me pongo lo primero que pillo, soy un tío humilde", dijo contundentemente.

Esta acción no pasó desapercibida por internautas y seguidores de ambos, quienes dejaron su opinión.

Ibai es un tío humilde y Piqué se está haciendo el modernito con 40 tacos. Yo me parto las pelotas con Ibai jajajajajajaja. pic.twitter.com/Q2KYqYwe9i — Un Pájaro de Cobre (@Zapdox) February 20, 2023

"La verdad es que no sé cómo lo aguantan. Con esa manera de llevar las cosas me extrañaría que dure mucho", "¿Soy yo o Ibai cada vez soporta menos a Piqué? Igual son cosas mías, porque no sé mucho del tema jajajajajaja", aunque también hubo quien tomó dicho comentario como algo exagerado: "Se ve que Ibai sufrió matoneo escolar o algo así. Siempre se ofende con cualquier cosa".

