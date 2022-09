VIDEO. Guardia de seguridad escolta a drag queen al confundirla con Lady Gaga

Penelopy Jean, una famosa imitadora brasileña, fue confundida por un elemento de seguridad, pues pensó que se trataba de la auténtica Lady Gaga, esto, durante el concierto que presentó la cantante estadounidense en el Hard Rock Stadium de Miami, lo que originó que se viralizara en redes sociales.

A través de TikTok, la drag queen contó detalles de la confusión que hubo.

“Soy drag de Lady Gaga desde hace más de 10 años. Fui a un show de ella en Miami, pero fue interrumpido a causa de una tormenta. A la hora de irnos, la gente pensó que yo era Lady Gaga y se generó una confusión”, explicó.

Lee también: VIDEO. Sismo no detiene a estilista en Guadalajara y sigue pintando el cabello de su clienta en la calle

“De la confusión que se formó, empecé a gritar que no era Lady Gaga, pero no me escuchaban”, detalló.



O dia que me confundiram com a Gaga no show da Gaga e o estádio parou!! #ladygaga som original - Penelopy Jean @penelopyjean O dia que me confundiram com a Gaga no show da Gaga e o estádio parou!! #chromaticaball

Ante ello, en la puerta de salida los fans enloquecieron por lo que un elemento de seguridad escoltó a la drag; sin embargo, minutos después se percató que no se trataba de Lady Gaga, hecho por el cual, su reacción causó que el video se volviera viral en redes.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 13 millones de reproducciones, alrededor de 2 millones de "likes" y cerca de 10 mil comentarios por parte de usuarios en tiktok

Lee también: "La maldita coincidencia"; así se transmitió en foros de TV el sismo de 7.7

"Me paso con un alumno gemelo hasta su mero amigo y yo creíamos que era su hermano", "La cara de seguridad JAJAJAJA", "Me dio un ataque de risa de 30 min Dios mío", "Hemos sido clonadas, ¡¡o nooo!!", reaccionaron de los internautas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv