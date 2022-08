VIDEO. En "arte fino", vocalista de Coldplay demuestra su impresionante habilidad al ser ambidiestro

Chris Martin, compositor, músico y vocalista de Coldplay demostró en redes sociales lo perfecto que maneja sus dos manos a la hora de escribir, pues resulta que pocos conocían que el integrante de la banda británica es ambidiestro.

Por medio de Twitter, la agrupación de rock alternativo difundió el curioso video, en donde se aprecia a Chris escribiendo con ambas manos una lista de canciones.

"Chris tiene una lista de canciones escrita en un arte fino", se lee en el tuit.

Chris has got setlist writing down to a fine art pic.twitter.com/sE2ZgnazTD

— Coldplay (@coldplay) August 7, 2022