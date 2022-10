VIDEO. Curiosa práctica para enseñar a niños no aceptar cosas de extraños causa polémica en redes

Técnicas de enseñanza hay muchas, algunas más efectivas que otras, pero ninguna como la de un video que circula en redes sociales donde a través de un escenario de falso de un rapto se intenta enseñar a los niños que no deben aceptar dulces ni juguetes de un desconocido.

En la grabación, publicada en Twitter por el usuario @BornAKang, se observa a un hombre que oculta su identidad bajo una gorra, unos lentes oscuros y un cubrebocas, para ofrecer regalos a un grupo de infantes en un salón de clases. Cada vez que uno de ellos acepta, el falso secuestrador lo carga y huye con él hacia afuera del salón.

Luego de que el hombre se lleva a su primera víctima y regresa al salón con su bolsa negra repleta de obsequios. Casi todos los niños lo rechazan, e incluso algunos rompen en llanto y gritan llenos de miedo. Sin embargo, uno de ellos acepta un regalo, sólo para ser repentinamente cubierto por una enorme capa azul y llevado a un sitio desconocido.



This is probably the most effective way to teach this lesson lol pic.twitter.com/fye9dTMsbT

