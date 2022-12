VIDEO: Crean tortillas navideñas para cena de Nochebuena y se vuelve viral en TikTok

La noche de este sábado se celebra la Nochebuena y trae consigo la Navidad, ante ello, una usuaria de redes sociales creó una tortilla navideña para conmemorar la fecha.

Por medio de TikTok, la usuaria @yolanda_adame2 difundió el video donde se ve una tortilla con un dibujo grabado de una flor de Nochebuena.

Asimismo, en su misma cuenta tiene compartido dos videos más con diferentes figuras navideñas.

Hasta el momento, el video cuenta con 6 millones de reproducciones, más de 650 mil "likes" y ha sido comentado por diversos usuarios de la red social:

"No sé cómo hacerlas normales ahora me la ponen más difícil", "No me las comería, están tan bonitas las tortillas", "Si hago esa tortilla me daría coraje que se la coman en un taquito en 5 minutos", son algunas reacciones de internautas.

¿Qué es la Nochebuena?

El 24 de diciembre se celebra en todo el mundo la Nochebuena, una festividad cristiana que conmemora la víspera en que nació Jesús.

De igual manera, se trata de una buena noche que pasamos en familia, comiendo cosas buenas, cantando villancicos y riendo, lo que demuestra felicidad.

