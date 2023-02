VIDEO: Conoce a las mascotas que fueron rescatadas bajo los escombros en Turquía

En medio de la tragedia por los terremotos del lunes en Siria y Turquía, cuyo saldo ya asciende a más de 23.000 muertos, se han registrado varios rescates de sobrevivientes humanos pero también de mascotas. Aunque no hay un registro oficial del número de animales rescatados, los casos más recientes son los de un perro y un gato.

Al perro lo hallaron entre los escombros el jueves en la ciudad de Iskenderun, en la provincia de Hatay, a más de 200 kilómetros del epicentro del terremoto en suelo turco. Según periodistas en terreno, el nombre del perro es Pamuk y fue atendido por los vecinos de su dueño, quien permanecía hospitalizado.

Otro equipo de rescate hizo lo mismo el martes con Kerem Cetin, un estudiante universitario, y su gato Cilek, que quedaron sepultados entre una pared y el techo de un edificio que se desplomó en esa misma provincia.

Este viernes la ayuda humanitaria empezó a llegar a Turquía, pero el acceso a Siria, en guerra y con su régimen sancionado por la comunidad internacional, es mucho más complicado. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió “un alto el fuego inmediato” en ese país para facilitar el suministro de ayuda.

La ONU solo puede enviar ayuda a las zonas rebeldes del noroeste a través del cruce de Bab al Hawa en la frontera con Turquía. Según la organización, las carreteras por ese paso están en muy mal estado y esto complica el suministro de ayuda, pese a que la guerra destruyó hospitales y causó problemas en el suministro de electricidad y agua.

