VIDEO. Con un lavamanos, Elon Musk llega a instalaciones de Twitter

San Fracisco.— Elon Musk tuiteó un video este miércoles en el que se le ve ingresando en las oficinas de Twitter antes del plazo del viernes para cerrar el acuerdo de compra de la red social por 44 mil millones de dólares.

Musk también cambió su descripción de perfil en Twitter a “Chief Twit”, y su ubicación a las oficinas centrales de la red social, la cual tiene su sede en San Francisco. En el video se le ve entrando al área del lobby cargando un lavamanos.

“Entering Twitter HQ – let that sink in!”, tuiteó Musk, haciendo un juego de palabras con “sink” (de la que “lavamanos” es uno de sus muchos significados), y que podría traducirse como: “Entrando a las oficinas centrales de Twitter, ¡tomen nota!”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022