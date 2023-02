VIDEO: Clientes rompen botellas de alcohol en supermercado de Quintana Roo; se viraliza en TikTok

Unos clientes de un supermercado en Playa del Carmen, Quintana Roo, se volvieron virales en redes sociales, luego de romper decenas de botellas de alcohol.

Por medio de TikTok, la usuaria @aniitaa027 compartió el video donde se observa a las personas sostener la mercancía; sin embargo, alrededor de ellos se encuentran botellas estrelladas.

En la grabación se explica que las personas “sólo querían una botellita para celebrar el 14 de febrero”, pero al querer agarrar una, la repisa donde estaban terminó por colapsar, por lo que decenas de ellas cayeron al suelo y se quebraron.

¿Les cobraron todas las botellas?

Finalmente, la usuaria aclaró dentro de la caja de comentarios que los clientes pagaron su botella que llevaron y se fueron, sin que les cobraran el resto.

Hasta el momento, el video cuenta con 5.3 millones de reproducciones, más de 196 mil "likes" y con varios comentarios por parte de usuarios.

"La culpa no es del cliente, es del que acomoda", "Mi peor pesadilla cuando pasó por el lado de vidriería", "Los que acomodan el producto se pasan, todo lo dejan mal acomodado y casi para caerse", "Qué bueno que no estaba ahí, porque me pongo a lamer el suelo", son algunas reacciones de internautas.

