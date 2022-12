VIDEO. Cibernautas comentan escandaloso estornudo de Fernández Noroña

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) vivió un incómodo momento durante uno de sus videos transmitidos por la plataforma de Youtube.

Todo inició cuando en el video titulado “El deterioro de la Corte 30/XII/2022″, el legislador dio una breve introducción acerca de su experiencia como turista en la Ciudad Luz en París, donde fue a vacacionar.

Durante la transmisión, también opinó sobre la elección del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque durante su argumentación experimentó una crisis de estornudos.

Lee también VIDEO: Perrito es tirado a la basura y mujer lo expone en redes sociales

Justo cuando leía algunos de los comentarios de los usuarios, el político estornudó. "¡Ay caray, me anda queriendo dar gripilla, y es que ayer me enfrié por estar cerca de la ventana" expresó Noroña.

Sin darse cuenta tras el estornudo, una mucosidad quedó expuesta sobre su bigote, al buscar un pañuelo para limpiarse se acercó a la cámara, misma que enfocó la secreción nasal en su máximo esplendor.

Tras limpiar su rostro, Fernández Noroña anunció el final de su transmisión en vivo, pues ya había superado la primera hora.

“Nos vemos mañana. De todos modos me sigo bañando con agua fría, así que yo espero que no me dé gripilla. Nos vemos. Salud. ¡Gracias!”, dijo en los últimos segundos un poco apenado.



Este virus está de miedo... pic.twitter.com/mzS3qm7FLc — vampipe ⍨ (@vampipe) December 30, 2022

Cabe destacar, que a pesar de que al video original le fue eliminada esa última parte, algunos cibernautas lograron captar el momento bochornoso del legislador y publicarlo en Twitter. Otros optaron por medio de comentarios exhibir el incidente.

“Fue antes o después del moco?”, Un moco de fuera si sube los espectadores verdad????, Y el moco, apá?, Y aquí se le sale el moco”.