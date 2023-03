VIDEO: Camioneta impacta contra cafetería mientras jóvenes grababan podcast

En redes sociales se viralizó un video donde dos jóvenes que se encontraban grabando un podcast al interior de una cafetería de Houston en Estados Unidos resultaron sorprendidos por un automóvil que ocasionó un accidente.

Por medio de Twitter, el usuario @davenewworld_2 difundió el video donde se ve a dos jóvenes grabando un podcast donde segundos después aparece una camioneta por detrás y se estampa contra el vidrio del establecimiento.

Asimismo, se ve como la camioneta logró empujar levemente a uno de los dos jóvenes, mientras que el otro permanece en su lugar.

Finalmente, se observa a los dos jóvenes ilesos acompañados de un policía, quien les pide una identificación.

Holy shit. A car smashed through a cafe while they were recording a podcast. pic.twitter.com/NBJ6h4cYjl

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 6, 2023