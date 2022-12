Video. Bad Bunny sufre caída en concierto de Guatemala; se viraliza en TikTok

El cantante Bad Bunny se presentó este el pasado jueves, 1 de diciembre, en Guatemala como parte de su gira Worl´s Hottest Tour; sin embargo, algo que robó la atención fue la caída que sufrió el puertorriqueño, hecho que se volvió viral en redes sociales.

Por medio de TikTok, el usuario @regulusm compartió el video, en donde se ve al cantante deleitar con su tema "Neverita" cuando hace un moviento, pierde el equilibrio y se cae.

Asimismo, el puertorriqueño permaneció por unos segundos en el suelo, con una risa que mostraba lo gracioso y penoso que fue el momento. Finalmente, volvió a levantarse y a cantar.

Lee también: Salinas Pliego revela causa del despido de Carmen Aristegui en TV Azteca

Bad Bunny, a punto de llegar a México

Hasta el momento, el video cuenta con más de 12 millones de reproducciones, alrededor de 1.7 millones de "likes" y con casi 8 mil comentarios por parte de usuarios de la red social:

"Ni bad bunny se salva", "Me hace gracia que el micro vuela para un lado y la funda para otro", "Despedido el que no seco el piso", "Bad bunny no se rinde", "jajaja, no dejo ni el micrófono", son algunas de las reacciones de internautas.

Tras el leve accidente, el cantante saludó a México desde redes sociales, pues será su próxima parada en su gira.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr