VIDEO. Albañiles encuentran "tesoro" en las paredes de una casa y se vuelve viral en TikTok

El trabajo de un albañil genera mucho sacrificio y esfuerzo; sin embargo, a veces la recompensa suele estar acompañada de un poco de suerte, pues en esta ocasión unos trabajadores de una obra en remodelación se encontraron monedas y billetes en la pared, sin dar a conocer el sitio.

Por medio de TikTok, el usuario @angelcabrera504 difundió el curioso video donde se observan a unos albañiles retirando montones de monedas de diferentes denominaciones.

Asimismo, ante la cantidad abrumadora de dinero tuvieron que utilizar cubetas para recolectar el monto.

En tanto, en un segundo video se puede apreciar el momento en que un trabajador desenvuelve papelitos con billetes de 500 y mil pesos. Sin embargo, el usuario no reveló el monto total del dinero hallado.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 8 millones de reproducciones, alrededor de 272 mil "likes" y cerca de 13 mil comentarios de usuarios de la red social.



@angelcabrera504 segunda parte desenvolviendo el papelito Despet - 叶逸航

"Yo he tenido de esos sueños", "No debieron subir esto puede ser peligroso no saben de quién era el dinero", "Eso le pertenece al dueño de la casa, no a los trabajadores", "Mis sueños son tipo así, encuentro monedas escarbando en la tierra", son algunos comentarios por parte de usuarios.

