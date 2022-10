Dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro "Los girasoles" de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres el viernes, según muestran vídeos publicados en las redes sociales.

El grupo "Just Stop Oil" afirmó en un comunicado que dos de sus activistas arrojaron dos latas de sopa de la marca Heinz sobre el lienzo, pintado en 1888 y aparentemente protegido por un cristal, a las 11:00 locales (10h00 GMT).



Foto: AP

Según informó la policía de Londres en Twitter, tras lanzar la sopa sobre el cuadro los manifestantes se pegaron con cola a la pared de la pinacoteca.



JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART

Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 14, 2022