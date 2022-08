Usuarios de redes exhiben a presunta revendedora: ofrecía decenas de boletos del Corona Capital

A tres meses del esperado evento Corona Capital 2022, usuarios de redes sociales denunciaron y exhibieron a una supuesta revendedora que ofrecía decenas de boletos a pagos.

Por medio de Twitter el usuario @ALVticketmaster difundió imágenes y relató el hecho que originó que el caso estallara en redes, en donde la presunta revendedora indicó que los boletos se los había dado el festival directamente.

"Una morra, digamos que se llama Miroslava Valdovinos, publicó que tenía boletos para el @CoronaCapital y que los podía vender en 3 pagos, dijo que el evento se los había facilitado, le preguntaron al festival, salió a desmentir y luego ella dijo que tenía la conciencia tranquila", se lee en el tuit, acompañada de capturas de pantalla de las publicaciones de la mujer.

Asimismo, compartió otras imágenes donde se ve a la mujer presumiendo haber vendido 108 boletos.



digo, hubiera etiquetado a @cigarrosdemiel si no hubiera dado de baja su cuenta, pero al parecer ya hizo como 4 de respaldo. Equis, el chiste es que ayer publicó unas fotos PRESUMIENDO IMPUNEMENTE los 108 boletos que revendió por este medio pic.twitter.com/zwFvSABpeB — ALV Ticketmaster (@ALVticketmaster) August 24, 2022

En las fotos, se pueden apreciar las publicaciones que, en su momento, realizó la usuaria que revendía los boletos.

"Creo que es bastante obvio que no tengo la necesidad de estafar a nadie, y no por nada he colaborado por años con tantos eventos y festivales. Yo tengo mucha paz mental y mi conciencia super tranquila", aseguró la usuaria.

Sin embargo, ante las quejas de varios internautas, la cuenta del Corona Capital desmintió dicho caso. "Hola, no existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es @Ticketmaster_Me, no caigan en estafas", advirtió.

Hola, no existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es @Ticketmaster_Me, no caigan en estafas. Recuerden anotarse en la lista de espera para saber cuando se liberarán más boletos: https://t.co/neDFRmxj1Q — Corona Capital (@CoronaCapital) August 19, 2022

Por su parte, otra usuaria de la red social reveló una conversación, en donde la supuesta revendedora le aseveró que los boletos "me los da Ocesa para los tours". "No tendría por qué darte explicaciones, pero ahí te va. Los boletos me los da (a mí y a otros insiders) Ocesa para los tours. No es reventa, es precio de última fase sin cargos".

"No hay manera de comprar tantos boletos en la plataforma, ni siquiera se podría. Tendría yo que tener mil tarjetas y crear mil usuarios", señaló.



Oye @CoronaCapital pero dice ella que @ocesa_total le dio los boletos. Son un asco!! Bn caro su pinshi festival pic.twitter.com/0nDiECHLNF — Mariel (@marielconmiel) August 24, 2022

Finalmente, ante las acusaciones por parte de varios internautas, la joven desactivó su cuenta.

