Las redes sociales se han convertido en la vidriera de momentos de la vida cotidiana y algunos usuarios comparten insólitas escenas de su privacidad que disparan los más inesperados comentarios. Ese fue el caso de una joven que se viralizó por una anécdota.

Esta vez el contenido viral en el ciberespacio llegó de la mano de la confesión de una joven. Según los dichos de la chica argentina, un joven le hizo un insólito pedido en una cita y el resto de los usuarios ni dudaron en dar su parecer con respecto a la inédita situación.

Bety Zavala (Fuente Instagram @betyzavala_)

En esta oportunidad, Twitter fue la red social elegida por @BetyZavala_ para contar en primera persona un pasaje de su vida. “Primera vez que nos veíamos. Cero confianza. Cuando se estaba yendo me tira: gorda no tenes plata para que me corte el pelo?”, escribió la joven argentina en su cuenta junto a un meme en el que está resaltada la frase “haci como escuchaste” (con errores ortográficos expresos).

El comentario de Bety fue la respuesta a una tópico que lanzó otra usuaria de la red del pajarito. Es que un día antes María José había escrito en su cuenta “¿Cuál ha sido su peor experiencia con un tacaño?”, para abrir el debate y compartir historias de vida.

La anécdota de la joven se viralizó por lo peculiar y extravagante. Pero no quedó solo en el pedido de dinero para el corte de cabello, sino que la historia continuó. “Les juro que les digo la verdad, es que tendría que contar todo esto en TikTok. Después coincidimos en una salida juntos con otras personas y cuando estábamos ya entrando al bar me tira la de gorda tenes para pagarme la entrada? Eran solo $200 Y SI NENE YA ESTOY PAGANDO”, agregó la joven.

“Sean solo $200 o $1000 CÓMO VAS A ORGANIZARTE CON MI PLATA? encima espero cuando ya estaba pagando para decirme. Obvio que adelante de todo el mundo no le iba a decir que no. Un desubicado total. Nunca más lo vi, obvio. Encima de miserable y rata, mentiroso. Porque me había contado que laburaba para una empresa de ee.uu en programación y que ganaba 1500 dólares al mes (más de medio millón de pesos). Callate mentiroso, no tenes 1500 pesos para cortarte el pelo, IMBECIL. Ya me calenté”, cerró el hilo con la hilarante anécdota de una cita fallida.

Primera vez que nos veíamos. Cero confianza. Cuando se estaba yendo me tira: "gorda no tenes plata para que me corte el pelo?" https://t.co/z6JvGUodgJ pic.twitter.com/fNcWcQnzzW — be🇸🇪 (@BetyZavala_) April 11, 2023

Las repercusiones

El hecho despertó una serie de comentarios de otras personas que usan Twitter y Bety se viralizó en segundos. “No es por ahí, reina”, “Me muero bien muerta”, “Jajaja no me lo esperaba”, “Jajaja, el menos agarrado”, “Cómo le da la cara”, “Es un montón, la cara como piedra”, “El flaco más tímido”, fueron algunas de las repercusiones del tuit.