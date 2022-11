Tunden a reportera por selfie tras accidente de tráiler; "no hay tragedia", responde

La reportera de Foro TV, Lízbeth Hernández, fue criticada en redes sociales, luego de tomarse una "selfie" tras el accidente en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza donde un tráiler que circulaba a exceso de velocidad, se impactó contra un árbol.

Por medio de Twitter, la reportera compartió una foto, en donde se le observa con el accidente de fondo.

"¡Buen día, buen viernes!", se lee en el tuit.

Lee también: ¿De qué trata la reforma electoral de AMLO? Edy Smol lo explica en 2 minutos

Ante ello, usuarios de la red social explotaron contra la reportera:

Por su parte, Lízbeth Hernández compartió otro tuit, en donde aseguró que no hubo muertos, por lo cual "no hay tragedia". "A ver : No hubo muertos, no hubo heridos, no hay tragedia. ¡No conduzcan a exceso de velocidad! Ya descansen".

Lee también: "Buen inicio, lo aplaudo"; Salinas Pliego defiende a Elon Musk tras despidos masivos en Twitter

A ver : No hubo muertos, no hubo heridos, no hay tragedia. ¡No conduzcan a exceso de velocidad! Ya descansen — Lízbeth Hernández (@LizHernandezE) November 5, 2022



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/cls