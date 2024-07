Tras video íntimo de Luna Bella, policías sacan a hombre con perrito del Metro de la CDMX

La noche del 19 de julio, se viralizó un video en redes sociales donde se observa a elementos de la policía auxiliar de la Ciudad de México sacar a un hombre que llevaba un perrito en su mochila del Metro Constitución, hecho que causó indignación entre los usuarios.

Por medio de la plataforma X, el usuario @zerchzro difundió el suceso donde se aprecia a los oficiales jalonear y aventar a un hombre que se dirigía a entrar al metro de la Línea 8.

“No estés grabado, lo estamos sacando”, dijo uno de los policías al usuario que grabó el hecho.

Aunado a ello, se escucha decir al hombre el motivo por el cual le fue negada la entrada. “no me dejaron entrar con mi cachorro”.

"Policías no están asignados", aclara Metro CDMX

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México aclaró que dichos elementos no están asisgnados a la dependencia por lo que serán investigados.

"La situación fue atendida por elementos de seguridad que presuntamente no están asignados al Metro. De igual manera se lleva a cabo una investigación para determinar si participó personal del sistema y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente", se lee en la publicación de X.

Asimismo, dijo: "es importante señalar que en el Metro se permite el acceso con animales de compañía de razas pequeñas en transportadora chica o mediana. Agradecemos el reporte".

Buen día, la situación fue atendida por elementos de seguridad que presuntamente no están asignados al Metro. De igual manera se lleva a cabo una investigación para determinar si participó personal del sistema y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente. Asimismo, es… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2024

Usuarios reviran video íntimo de Luna Bella

Ante el suceso, internautas criticaron a las autoridades al negar la entrada al hombre, pero sí permitir que la influencer Luna Bella grabara un video íntimo.

"No fuera cog... en el metro porque ahí si no hay problema", "Pero no fuera para grabar videos en el último vagón hasta con elementos de la poli porque allí si nadie dice nada", "Eso te pasa por no grabar un video sexual en el metro", son algunos comentarios por parte de usuarios.

aosr