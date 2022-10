Tras críticas a Ochoa, Werever lanza dardo a Martinoli; "Cuando pedías entrevistarme no se notaba donde te pagan hoy", él responde

Luego de que el comentarista Christian Martinoli criticara al portero del Club América y de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, en donde exhibe sus "deficiencias", el youtuber Werevertumorro lanzó un dardo hacia el personaje de Tv Azteca, pues lo tachó de "mediocre" por solo narrar partidos del Mazatlán; sin embargo, él le contestó: "Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy".

Por medio de Twitter, Gabriel Montiel, nombre real del influencer, hizo una analogía de que, si los jugadores mexicanos que no salen a Europa son mediocres, "¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país?".

"Me voló la cabeza la siguiente analogía. Cuando un comentarista o analista critica a un jugador mexicano por ser malo, mediocre sin capacidad y sin hambre de éxito por jugar en México o fracasar en Europa o la MLS... ¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país con mejores analistas o torneos de mejor futbol ellos decidieron quedarse sólo en México narrando al Mazatlán en lugar de buscar narrar y analizar al Madrid o al Chelsea...?", dijo el youtuber.

Quiero preguntar algo y que me respondan con lo mejor que puedan dar. Así las respuestas de otros podrán ayudar a tener una mejor y mayor visión. Me voló la cabeza la siguiente analogia. Cuando un comentarista o analista critica a un jugador mexicano por ser malo, mediocre — GABO MONTIEL (@werevertumorro) October 19, 2022



Lee también: Christian Martinoli tunde a Guillermo Ochoa, "Ataja cab..., pero tiene muchas deficiencias"

Por lo anterior, el narrador de Tv Azteca no dudo en responder ante los señalamientos de Montiel. "Saludos mi

@werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos".

Saludos mi @werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos. — Christian Martinoli (@martinolimx) October 19, 2022

Martinoli tunde a Guillermo Ochoa

La figura principal de Azteca Deportes lanzó una crítica al portero del América y de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, durante una entrevista con Enrique Garay en la que lo reconoce por sus grandes atajadas, pero también expone sus deficiencias como no saber achicar o salir a cortar los balones, algo que no quiso trabajar en su paso por el futbol europeo.

“Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España cuando anduvo con el Málaga y el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes enormes para él como Liverpool y Milán, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias”, comentó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr