Tiktoker recibe cirugía como obsequio tras enterarse que sufre problemas cardíacos

Albertina, una joven tiktoker de Bolivia ha conmocionado a sus seguidores en la red social de videos, en donde informó que recibió como obsequio una cirugía para ayudarla debido a que padece problemas del corazón.

A través de su cuenta oficial, Albertina Sacaca Cal indicó que el médico cirujano, Ignacio Tapia quien anteriormente le realizó a su hermana una rinoplastia, decidió regalarle una cirugía, a lo cual ella aceptó.

“Este es uno de los videos más difíciles que hago, resulta que estoy mal del corazón, y en esta ocasión no tiene que ver con que el novio me haya roto el corazón, ya me han hecho todos los estudios posibles, pero tengo que viajar a una ciudad más grande donde hay especialistas para que puedan ver por qué mi corazón no está del todo bien”, indicó en el video.



Anteriormente el médico le habría regalado la rinoplastia a Albertina. Sin embargo, la joven decidió regalársela a su hermana cuando le realizaron los estudios correspondientes antes de que le realizaran la operación.

Asimismo, la tiktoker, que cuenta con más de 6 millones de seguidores, agradeció al médico quien gracias a que le regaló la rinoplastia y se realizó los estudios, se dio cuenta que tenía problemas cardíacos.

“Estos días tal vez no estaré publicando videos, por lo que publicaré borradores que tengo, vivan cada día como si fuera el último, no se queden con rencores y amen mucho”, dijo Albertina con los ojos llorosos.

Lee también: Video. Mujer se viraliza en TikTok por modo en que pide bajar del Metro de CDMX

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/rcr