Tiktoker mexicana revela cuánto gana por limpiar casas en EU y se vuelve viral

Indira Valencia es una mexicana que vive en Estados Unidos, quien se dedica a limpiar casas, por lo que aseguró pagan entre 16 a 20 dólares por hora; es decir, de 319.48 y 399.35 pesos, respectivamente, ante ello, se volvió viral en redes sociales.

Por medio de TikTok, Valencia detalló que en cada estados se paga diferente y dijo que ella se encontraba trabajando en Whasigton.

"Depende en el estado en el que te encuentres, por decir, yo estoy en el estado de Whasington en la ciudad de Seattle. La paga está alrededor de 16 a 20 (dólares), depende la experiencia que tengas", aseguró.

Asimismo, explicó que hace dos meses metió a trabajar a unas jóvenes; sin embargo, no aguantaron ni una semana. "Hace un par de meses metí a dos muchachas recién llegadas de México y no duraron ni la semana, dijeron que este trabajo no era para ellas".

Ante esta situación, Indira dio un consejo para las personas que planean cruzar del otro lado de la frontera. "Este consejito se los doy a las mamás que quieran mandar a sus hijas de México para Estados Unidos: Señora, si su hija es "huevona" no gaste en el pollero, esa va a hacer "huevona" aquí y en China".

"Las nuevas generaciones quieren todo en charola de plata y la verdad que no, este trabajo es difícil [...] Aquí se necesita gente que venga a trabajar, gente con fuerzas y con ganas de querer superarse", concluyó.

