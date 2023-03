En el mes de octubre, la cantante Bellakath estrenó su sencillo “Gatita” y al poco tiempo acaparó la atención de los usuarios de TikTok. La pista se convirtió en el hit del momento, lo que provocó que fuera traducida al inglés.

La reguetonera originaria de la Ciudad de México generó una ola de tags y challenges de baile con su melodía. Aunque también enfrentó una demanda por plagio, a causa de las similitudes con el tema “El hueso de mi perra” de Little Key y Son de AK.

Al poco tiempo logró recuperar los derechos de autor del sencillo y sus fans continuaron disfrutando del pegajoso ritmo de “una gatita que le gusta el mambo”. Así como lo hizo Yesica Sings, quien se aventuró a traducir la pista.



Foto: Instagram @yesicasings

Leer también: Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023: Paso a paso para registrarse a la beca y recibir 5 mil 150 pesos

¿Cómo es la versión de Gatita en inglés?

En días recientes, Yesica Sings se viralizó en la plataforma china, pues lanzó una pequeña probada de cómo se escucharía “Gatita” en otro idioma.

La principal característica del tema es que en sus estrofas utiliza diferentes frases que son propias de la jerga mexicana, por ejemplo, “con todos los malos sale a bellaquear”.

Lo anterior limitaba el entendimiento de la letra en otros países. Por ello, la creadora de contenido compartió su versión de "Gatita" y ya comenzó a resonar en la app.

“A little kitty that likes to party” es la frase con la que Bellakath puso a bailar a sus fans y que Yesica Sings interpretó. Seguido, se escucha que la cantante continúa con “With every bad guy she goes out to have fun”.



Otro de los versos que atrajo la atención de internautas fue “With every bad guy she enjoys the night”, en referencia a la frase de Bellakath sobre la acción de bellaquear, la cual es común en la escena del reggaeton y que posee una connotación sexual.

Los fans de la tiktoker aplaudieron la creatividad para adaptar la pista. “No dejó ni al Duolingo”, “Justo para la clase de inglés”, “Yo digo que hagas la versión completa y se estrene pronto".

Leer también: Franco Escamilla confirma asistencia al Vive Latino 2023 pese a comentarios machistas

¿Quién es Yesica Sings, la creadora de la versión al inglés de “Gatita”?

Yesica Sings es cantante y creadora de contenido en redes sociales. La influencer ganó fama por traducir canciones populares de México al idioma inglés.

Asimismo, cuenta con su perfil en Spotify, donde publica pistas de su autoría.



Foto: Instagram @yesicasings

Además de “Gatita”, también causó revuelo con su adaptación de “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, con la cual se dio a conocer en la plataforma. Otras de sus versiones incluyen la canción “Macarena” de Los Del Río o “Mi Cucu” de La Sonora Dinamita.

Actualmente, su cuenta de TikTok acumula cerca de 814 mil seguidores y más de 14.3 millones de me gusta.



Foto: Instagram @yesicasings

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh