TikTok: Perro chihuahua conmueve bailando como Medio Metro al ritmo del Sonido Pirata

Medio Metro se convirtió en un fenómeno viral tras sus apariciones con Sonido Pirata. El bailarín se ganó el corazón de internautas con sus peculiares pasos y no paran de circular videos de personas que recrean su manera de moverse sobre la pista.

Sin embargo, las mascotas también se han dejado llevar por la fiebre de Medio Metro. Y es que a través de TikTok se viralizó un video en el que un lomito apareció moviéndose al ritmo de las rimas de Julián “El Pirata, líder del sonidero.

El conmovedor clip del lomito le dio la vuelta a internet. Tan es así que alcanzó más de 9.1 millones de reproducciones y 1.3 millones de me gusta de usuarios que quedaron fascinados con la manera en que hizo el movimiento del “cabeceo”.



Foto: Facebook Medio metro oficial

El perro que conquistó TikTok vestido de Medio Metro

La usuaria @ayline0710007 ha compartido en su perfil de TikTok más de un video con su mascota. Sin embargo, recientemente atrajo la atención de internautas por un metraje en el que disfrazó a su perrito de Medio Metro.

Una de las características que hizo destacar a Medio Metro fue la ropa con la que salía a la pista. El influencer recurrió a imitar la vestimenta del personaje del “Chavo del 8” de Roberto Gómez Bolaños.

Con gorra, playera y bermudas de tirantes, el popular bailarín se dio a conocer junto con el resto del encanto del sonidero. Entre los personajes originales también se encontraban “La Pompis” y “La Cholondrina”.

Por ello, @ayline0710007 no dudó en imitar a la perfección al personaje con su mascota. La usuaria le colocó al lomito una gorra, short, playera naranja y sin menos ni más lo ayudó a realizar los movimientos al ritmo de la cumbia.



Sostenido por su dueña, el lomito deleitó a sus fans con el paso del “cabeceo” y a los pocos días de publicar el clip se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma china.

Los amantes de los animales quedaron conmovidos con la creatividad de la dueña y la ternura del can, incluso aprovecharon para bromear con ella en la sección de comentarios.

“Con croquetas, pero a qué costo”, “Baila mejor que yo”, “El Chihuahua me hizo el día, hoy me enamoré del perrito”, “Cuidado que lo demandan”, “Yo si le hago eso a mi perro no vivo para contarlo”, fueron alguna de las reacciones que se leen en la publicación.

