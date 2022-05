A 10 días de haber hallado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar dentro de una cisterna, en un predio aledaño al motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, se hizo viral un rap sobre el caso, con la intención de hacer visible una de las desapariciones más mediáticas y lamentable en los últimos años.

A través de TikTok, el usuario @614magic difundió una canción donde expresa su sentir ante el caso de Debanhi.

"Otro día, otra desaparecida", "Las redes sociales se concentran más en las amigas, ¿malas amistades? sí, pero no unas asesinas", "los padres de Debanhi se sienten enojados, porque la han encontrado donde ya habían buscado", "padre frustrado por confiar en el sistema, que no condena a la gente que te condena"; son algunas de las rimas que canta el tiktoker.

Hasta el momento, el video de TikTok cuenta con más de un millón de reproducciones, con casi 268 mil "likes" y ha sido compartido más de 5 mil 500 veces.

Cesan a dos fiscales por caso Debanhi

En conferencia de prensa de este miércoles, el Fiscal General de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, anunció que debido a la detección de algunas deficiencias en la búsqueda de Debanhi Escobar, se tomó la decisión de remover del cargo a dos titulares de fiscalías especializadas.

Señaló que, ante la detección de omisiones y errores durante la búsqueda de la joven, se inició un procedimiento administrativo para todos quienes intervinieron en la búsqueda y la remoción del cargo del fiscal especializado en Personas Desaparecidas y del fiscal especializado Antisecuestros.

“Mis papás merecen la verdad”, taxista revela supuesto audio

Juan David Cuéllar, el taxista de la aplicación Didi, dio a conocer el último audio presuntamente de Debanhi Escobar antes de que se bajara de la unidad la madrugada del pasado 09 de abril y desapareciera.

“Mis papás merecen la verdad”, fue lo que dijo Debanhi mientras estuvo con David Cuéllar, quien es acusado por Mario Escobar de acosar a la joven de 18 años de edad, hallada muerta en una cisterna del motel Nueva Castilla.

David Cuéllar aseguró que desconocía la verdad de la que hablaba Debanhi en esa madrugada.

“Yo no sabía de qué verdad hablaba ella”, dijo el taxista en entrevista en el noticiero INFO7.

"Estaba descontrolada": dicen amigas sobre la última noche

Sarahí e Ivonne, las amigas de Debanhi Susana Escobar aseguraron en entrevista que la joven se puso muy mal y agresiva durante la fiesta y que no quería ayuda de nadie, que pedía que la dejaran sola.

En entrevista con Televisa Monterrey, Sarahí relató que ella fue amiga de Debanhi desde hacía cuatro meses y salían a fiestas desde marzo. Ivonne dijo que ella trabajaba con Sarahí y conoció a Debanhi esa noche.

“Ella estaba tomando y de repente dijo ‘ya me aburrí de esta fiesta, ya nos vamos’, y yo le dije ok, si quieres”, y es cuando piden un taxi de aplicación para ir a otra fiesta, que ya había terminado, y luego se fueron a la Quinta de la PGR, en el municipio de Escobedo.

“Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera porque si no quería que estuviéramos ayudándola… Nos manoteó muchas veces, nos quitaba. Tal vez es lo mejor que si se quiso ir y se subió, que se vaya”, explicó Sarahí, quien agregó que esperan que llegara con bien a su casa.

"Debanhi se puso necia"

De acuerdo con su versión, Debanhi se puso necia y se encerró en el baño de hombres.

“Se pone necia, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos. Después de eso ella sola corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le dijo que tranquila, ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca.

Otro chico quiso calmarla y ella insistía en que la dejaran en paz y sale corriendo de la Quinta.

Dijeron que Debanhi golpeó y mordió al joven que quiso calmarla.

“Ella estaba muy mal ya, no sabíamos qué hacer, estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así, nunca la habíamos visto de esa manera”, aseguró Sarahí.

"No te preocupes, no les creemos"

En la cuenta de Instagram @debanhi.escobar, administrada por su padre Mario Escobar, se publicó un video donde se observan imágenes relacionadas con la violencia que sufren las mujeres acompañado de la leyenda “No te preocupes Debanhi, no les creemos”.

A lo largo de tres minutos, en el video se escucha la voz de una mujer quien señala algunas de las frases u opiniones que surgen tras la desaparición o asesinato de una mujer y con las que se busca culpar a las víctimas.

“Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escape con el novio; no, no vendía drogas ni estaba metida en cosas ilegales; no, no era novia ni acompañante de ningún narco”, son algunas de las frases que se escuchan en la grabación.

aosr