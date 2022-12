La fiesta de XV años en un evento muy importante debido a que, por tradición, representa el paso de que se da de la niñez a la adultez, y aunque ya es muy común que las jovenes decidan cambiar la tradicional fiesta por algun otro regalo, como un concierto o viaje, todavía hay quienes realizan grande s fiestas para celebrar el momento.

En dichas celebraciones, el vals es un momento importante para la festejada y sus chambelanes, ya que representa semanas y hasta meses de practica para que todo salga perfecto.

Sin embargo, en ocasiones ese momento suele ser interrumpido por cosas ajenas a los involucrados, lo que a veces tiene resultados chistosos o hasta dolorosos, como es el caso de un video que se ha vuelto viral recientemente en redes sociales como TikTok y Twitter.

En la grabación se observa a una quinceañera bailando acompañada de sus chambelanes. En un momento sale a escena un pequeño vestido con traje negro, quien intenta atravesar corriendo la pista de baile pero choca con uno de los bailarines, quien se ríe al ver que el pequeño cayó al suelo.

Tras la caída, el pequeño queda tirado en el suelo justo a un lado de la quinceañera, quien no se percata del accidente y al continuar bailando lo pisa.

Al darse cuenta de lo que hizo, la joven deja de bailar y muestra preocupación por el menor, quien luego del pisotón termina boca arriba en el suelo.

De inmediato, un hombre con camisa roja entra a la pista y de forma inmediata levanta al niño, lo carga y se lo lleva.

Tras el accidente, la quinceañera queda mu impactada por lo ocurrido y deja de bailar, mientras los bailarines intentan continuar con la coreografía.

El video generó diversos comentarios en las redes sociales sobre todo de personas que consideran que para evitar este tipo de incidentes, muy comunes al parecer, es necesario que los niños pequeños no se lleven a eventos de este tipo.

“Ojalá les pisaran la cabezota pero a los papás por andar llevando chamacos, que encima no cuidan”, “Jajajjaja eso pasa, los niños deben estar corriendo y en el desmadre, así aprenderán”, “Desde ese día, su vida no fue la misma” y “Por eso no los deben de llevar a las fiestas”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.



