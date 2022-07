Un perrito de raza Bulldog volvió con las patitas vacías a su casa luego de que no lo dejaran pasar a una tienda departamental por estar gordito.

Lo anterior circula en redes sociales mediante un video publicado por la ususaria de TikTok @fer_y_mamutthebulldog. En el video relatan que se disponían a entrar a la tienda deparamental Liverpool, que permite la entrada a perritos, pero deben ir arriba de una carriola diseñada especialmente para las mascotas.

Sin embargo, al llegar a la entrada de la tienda, el guardia de seguridad le dijo a la dueña del can que no podía permitirles el acceso, debido a que el perrito estaba pasado de peso, por lo que no podría subirlo a la carriola.

"Amigos hoy estoy muy triste porque yo iba muy emocionado a Liverpool, ya veía los aparadores para ver qué compraría, mis amigos lomitos dijeron que ya dejan pasar perritos (en unas carreolas especiales) pero el policía dijo que yo era muy gordo para subir en ellas. No me dejaron pasar, perdiste a tu mejor cliente, Liverpool malo", "narró" el perrito.

En la grabación se observa que luego de negarles la entrada, se apartan del lugar, aunque el perrito se rehusa a irse.

El video ya acumula más de 3 millones de vistas y miles comentarios en los que algunos usuarios le recomiendan al perrito que su dueña le compre una carriola para que pueda pasar.



