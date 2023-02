TikTok: ¿Muy picoso? Así reaccionó Ibai Llanos al probar el dulce de tamarindo

El influencer español, Ibai Llanos, recientemente estuvo en tierra azteca para participar en la gala de los premios ESLAND, los cuales, buscan reconocer la creación de contenido en streaming de las comunidades hispanohablantes.

Llanos, que también es el fundador y dueño del equipo de esports, Koi Squad, en su visita compró algunos souvenirs mexicanos, como el dulce de tamarindo.

Aunque para nosotros es considerado una golosina, para el paladar de los extranjeros tiene un sabor picante y ácido, por lo que no a todos les gusta.

En su cuenta de TikTok @ibaillanos, publicó un video en el que le da a probar a sus amigos el dulce típico y se quejan de que tiene la semilla de la fruta. Además, comentaron que tenía un sabor picante.

Esto provocó que algunos de sus seguidores mexicanos comentaran que el dulce de tamarindo no pica: “Realmente no pica, puede que en México le echan un poco, pero el tamarindo como tal es ácido, no picante”, “cómo que pica el Tamarindo”, “el tamarindo es ácido no picante, no tiene piedras son semillas”

Al momento de probarlo, Ibai, que también es socio de Gerard Piqué, hizo una cara de desagrado y se llevó las manos a la boca, aparentemente porque le pareció demasiado picoso.

Llanos celebra en México el premio a mejor "streamer" hispano

El español Ibai Llanos aseguró emocionado este lunes que recordará durante toda su vida el Premio Esland a mejor "streamer" hispanohablante que recibió este fin de semana en la capital mexicana, en un evento celebrado en el Auditorio Nacional ante miles de personas.

"Esto lo voy a recordar toda mi vida. Es un premio increíble, por segundo año consecutivo. Me hizo mucha ilusión recibirlo en México, que es un país increíble", dijo en un video en directo emitido en la plataforma Twitch desde un hotel de Ciudad de México.

Llanos, nacido en Bilbao en 1995, se coronó el domingo como el mejor "streamer" en habla hispana del año, en un evento organizado por el youtuber español David Cánovas, conocido como TheGrefg, al que acudieron los creadores de contenido más influyentes y presenciaron 10.000 personas en directo y miles más por internet.

En conversación con sus seguidores, el galardonado consideró que la gala celebrada en el Auditorio Nacional fue "el evento del año" y deseó que los asistentes y espectadores disfrutasen de ella.

"Este premio es también para los ibaisitos del canal", dijo el español en referencia a sus fans, a quienes agradeció las felicitaciones que le hicieron llegar en directo.

Este es el segundo año consecutivo en el que Llanos se hace con el Premio Esland, que reconoce el trabajo de los creadores de contenido en internet de España, Latinoamérica y Andorra.

"Hay que ir a por la tercera, como Argentina", bromeó mientras levantaba el trofeo y tarareaba la canción "Muchachos" del grupo bonaerense La Mosca Tsé-Tsé, que volvió a hacerse mundialmente conocida tras el triunfo de la selección albiceleste en el mundial de Qatar de 2022.

Ibai Llanos es internacionalmente conocido por sus videos en internet, en los que juega a videojuegos e interactúa con los 12,5 millones de seguidores que tiene en su canal de Twitch.

También ganó notoriedad tras su alianza con el exfutbolista Gerard Piqué para crear la "Kings League", una competición de fútbol no profesional que se retransmite por Twitch y que aglutina a personalidades de internet y jugadores retirados como Iker Casillas, Joan Capdevilla o el mexicano Javier "Chicharito" Hernández.



Con información de EFE

